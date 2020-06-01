Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Пять миллионов долларов готов выложить Вашингтон за информацию, которая помогла бы поймать главу регулятора использования криптовалюты Венесуэлы Хоселита Рамиреса Камачо, говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео от 1 июня.

В обращении сказано, что Госдеп официально призывает помочь поймать Камачо и стимулом к предоставлению информации о его местонахождении служат $5 млн. Камачо преследуется «за участие в транснациональной организованной преступности».

Вашингтон обвиняет Камачо в «подрыве общественного доверия», поскольку он «участвует в заговоре с целью отмывания нелегальных фондов, полученных в Венесуэле». Камачо, таким образом, преследуется американцами как уголовный преступник.

Напомним, в Венесуэле действует с 2018 г. криптовалюта петро, к ней привязан суверенный боливар. США не признают эту валюту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вознаграждение в $15 млн было назначено Вашингтоном в конце марта за информацию, которая помогла бы арестовать Николаса Мадуро — президента Венесуэлы.

Читайте подробнее: Охота на Мадуро. Власти США назначили вознаграждение

Читайте ранее в этом сюжете: В США отреагировали на решение суда Венесуэлы по смещению Гуайдо