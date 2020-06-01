Минск, , 22:51 — REGNUM Собирающий подписи за выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии Виктор Бабарико подал в Центризбирком республики «Обращение о нарушении законодательства Республики Беларусь о выборах». В тексте изложены цитаты из действующего законодательства и зафиксированные факты нарушения выборного законодательства руководителем республики Александром Лукашенко.

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В опубликованном 19-страничном обращении Бабарико просит ЦИК проверить изложенные им факты нарушений законодательства Белоруссии в ходе нынешней президентской кампании. Со ссылками на СМИ, Telegram-каналы и аудиовизуальные материалы он представил зафиксированные случаи принуждения работников госучреждений к подписям за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты, что запрещено ч. 10 ст. 61 Избирательного кодекса республики.

Среди изложенных фактов — фальсификации подписей, разнарядки на сбор таковых, участие в их сборе администраций разных госорганизаций, со стороны которых звучали требования сдачи подписей, а также угрозы увольнения и прочие санкции в случае отказа работников от дачи подписи за выдвижение Лукашенко.

Бабарико также обратил внимание на факты вознаграждения при сборе подписей: предоставление премии; повышение по службе; зачёт летней практики; предоставление приоритета при заселении в общежитие; экзамен «автоматом».

"Высказывания Лукашенко А.Г. о выборах, лицах, выдвигаемых кандидатами на должность Президента Республики Беларусь, а также своих действиях после избрания Президентом Республики Беларусь на очередной срок и тому подобные, безусловно являются агитацией», — заявил Бабарико, оценивая скандальное выступление Лукашенко 29 мая на Минском тракторном заводе.

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Бабарико оценил ту часть выступления на МТЗ, где о нём высказался Лукашенко, отметив в своём обращении: «Поскольку я никогда не утверждал, что действующий президент предлагал мне должность премьер-министра, а также никогда не использовал денежные средства иностранных лиц для финансирования своей избирательной компании, то распространенные сведения являются заведомо ложными, позорят меня, Бабарико В.Д., и являются клеветой. Обращаю внимание, что эти высказывания сделаны публично в трудовом коллективе и освещены в средствах массовой информации».

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«Также необходимо обратить внимание на другое высказывание Лукашенко А.Г.: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. Президентом будет мужик я в этом абсолютно убежден», — добавил Бабарико.

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Он попросил Центризбирком проверить изложенные им факты, а при подтверждении таковых, руководствуясь Конституцией и Избирательным кодексом: отказать Лукашенко в регистрации в качестве кандидата в президенты; вынести предупреждение Лукашенко как выдвигаемому кандидатом лицу; проверить собранные за Лукашенко подписи и признать недостоверными подписи, собранные с нарушениями законодательства; предоставить Бабарико возможность выступить публично с опровержением ложных сведений во всех СМИ и на всех каналах, по которым были распространены порочащие его сведения; предоставить членам инициативной группы Бабарико возможность на аналогичных условиях (в рабочее время, с доведением информации до всех работников (учащихся) «предложить желающим работникам (учащимся) в организациях, указанных в Приложении No1 поставить подпись за выдвижение Бабарико В.Д. в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь».

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