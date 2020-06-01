Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры по вопросам контроля над вооружениями и саммита «большой семерки», сообщил 1 июня на брифинге представитель Белого дома Джадд Дир.

Он отметил, что ранее Трамп пригласил в формат G7 ещё четыре страны, в том числе Россию.

«Президенты Трамп и Путин обсудили принятые меры по борьбе с пандемией коронавируса и открытию мировых экономик», — сказал Дир.

«Президент Трамп также отметил, что необходим эффективный контроль над вооружениями. Кроме того, президенты обсудили процесс подготовки к созыву G7», — добавил представитель Белого дома.

«Президент Трамп передал, что США напряженно занимаются лечением американцев у себя в стране и помощью другим нуждающимся странам, в том числе жертвуя 200 аппаратов ИВЛ российскому народу», — напомнил Дир.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке и соглашение ОПЕК+, отметили важность активизации диалога по стратегической стабильности. Кроме того, Путин поздравил Трампа с недавним успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

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