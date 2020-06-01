Минск, , 22:44 — REGNUM В Белоруссии реально существует угроза гражданской войны, и создают её три конкурента Александра Лукашенко по президентской кампании 2020 года. Об этом заявил скандально известный белорусский националист, профессор Могилёвского госуниверситета, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей (нижней палаты Нацсобрания Белоруссии) Игорь Марзалюк.

Марзалюк, в частности, известен тем, что во время выступлений Лукашенко он аплодирует ему, доходя до слёз.

В опубликованной 31 мая на сайте государственного информагентства БелТА белорусскоязычной статье «Предвестники гражданской войны» (в оригинале: «Вестуны грамадзянскай вайны») Марзалюк выразил несколько своих «рефлексий». По его мнению, «президентские выборы должны укреплять наш национальный суверенитет», а стремящийся к высшей государственной должности человек «не должен быть прикорытником иностранных разведывательных служб, тем более получать финансирование за границей, заниматься политической проституцией и торговлей суверенитетом на старте несостоявшейся карьеры».

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Не называя фамилий и названий изданий, Марзалюк сообщил об известном ему факте: «Как известно, отдельные зарубежные российские издания поддерживают одного из этих кандидатов, активно «топят» за него. Так как же вы, «змагары» (в дословном переводе «борцы», используется в ироничном контексте, — Прим.) с «русским империализмом» и «путинской угрозой», можете собирать за ТАКОГО сплошь «русскоязычного» «несознательного» популиста образца 80-х годов XX века. подписи в поддержку его выдвижения под бело-красно-белым флагом и «Погоней»? Тридцать сребреников не натирают?».

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Явно намекая на находящегося за решёткой по итогам провокации в Гродно популярного блогера Сергея Тихановского — главу инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской, член ППНС выдал такую тираду: «Как можно поддерживать, тем более верить человеку, который в 2019 году говорил, что о президентской должности вообще не мечтает? Только мол, если заставят, то тогда пойдет, а сам нет, никак не хочет? Кто заставляет? И кто наконец его заставил? Чей иностранный «обком»? И в каком офисе его хозяин сидит, кто дал «отмашку»? И бой чьих курантов этот «эффективный менеджер» считает своими родными? Где хоть слово про суверенность страны, где хоть росток понимания определения «национальные интересы», «национальная культура», наши родные, белорусские ценности?».

Валерий Цепкало — ещё один не названный прямо претендент на статус кандидата в президенты Белоруссии, тоже не приглянулся могилёвскому профессору. Марзалюк поставил в вину бывшему высокопоставленному чиновнику и руководителю минского «Парка высоких технологий» (гордость нынешнего руководства Белоруссии) «презрительные унизительные высказывания» в отношении Александра Лукашенко, которому Цепкало «обязан всей своей карьерой, своим благополучием и успехом».

«Как-никак, именно Александр Лукашенко, а не кто-то другой на эти должности почтенного интеллектуала утверждал. И он не отказывался. И не критиковал своего шефа, Главу Государства (оба слова в оригинале почему-то написаны с заглавных букв, — Прим.) Не выражал несогласие с поручениями. Вел себя как безупречный государственный служащий и член команды. Забрали должность. Обиделся. Из товарища и преданного исполнителя политики Президента (слово «президент» в оригинале текста тоже почему-то с заглавной, — Прим.) превратился в его оппонента», — поведал член ППНС.

В вину Цепкало могилёвский профессор поставил подшучивание над крестьянским прошлым Лукашенко. По мнению Марзалюка, так могут вести себя безответственные подростки.

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«Абсолютное большинство современных белорусов-горожан из деревни походит. И не имеют ничего против ни картошки, ни поросят», — отметил Марзалюк.

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Переходя к главному, по его словам, Марзалюк сообщил: «Один с трибун заявил, что после выборов начнет партизанскую войну. Другой обещает сделать из Белоруссии вторую Армению. Мечтает, по сути, не о победе на выборах, а о конституционном перевороте. При помощи разъяренной толпы, напалма и кирпича. «Мирным» путем, короче. И первые шаги он уже делает. Толпа, его «электорат», состоящая из обиженных людей, в том числе с криминальным прошлым, которые «разговаривают» матом, начала уже испытывать власть. Тестировать, насколько безнаказанно можно нарушать закон и порядок. Унизить милиционера, не подчиниться ему при исполнении возложенных на последнего служебных обязанностей. Превратить пикеты по сбору подписей, по сути, в незаконные митинги, с агитацией в пользу себя любимого».

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Короткими рублеными фразами провинциальный профессор продолжил: «Последний случай в Гродно — это уже край. Прямое нападение на сотрудников милиции. Но задержали. Дело возбудили. Споткнулись. На старте. Но как хочется раскачать маятник! Как хочется баррикад на улицах! Как хочется натравить брата на брата. Какая грязь, мат, ненависть зловонным, кстати очень неграмотным, потоком льется в комментариях! Не важно какой ценой. Плевать на сохранение белорусской государственности, плевать на сохранение мира и спокойствия! Главное — «порулить».

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"Эти люди — вестники гражданской войны. Им не нужна спокойная социальная эволюция, не нужно сильное, по-настоящему суверенное белорусское государство, — убеждён Марзалюк. — Им не нужны выборы — им нужен фарс и умножение ненависти. Наша задача, задача патриотов, задача белорусских государственников, остановить их. Показать и им, и их иностранным кураторам, что конституционный лад Белоруссии нельзя изменить при помощи насилия, при помощи переворота», — уверен Марзалюк.

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Завершил могилёвский профессор, особо отличившийся на ниве государственной политики «белорусизации», цитатой девиза польского государства Речи Посполитой: «А если с нами Бог, то кто против нас?» (в оригинале: Si Deus nobiscum quis contra nos).

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