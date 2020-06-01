Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел совещание с главой военного ведомства и генеральным прокурором, приняв в результате решение направить дополнительные силы для ликвидации массовых беспорядков, сообщила 1 июня на брифинге официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

В совещании приняли участие министр обороны Марк Эспер, генерал Марк Милли — председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США, а также генпрокурор Уильям Барр.

«Я не буду говорить о решениях, которые будут объявлены позднее… Будут дополнительно федеральные силы, которые разместят в стране», — сказала Макинани журналистам.

По ее словам, решено создать «единый центр обороны», который должен будет взаимодействовать с властями штатов и муниципалитетов, представители которых будут включены в состав этого центра.

Как сообщало ИА REGNUM, целый ряд городов США охвачен волной протестов и беспорядков после убийства офицером полиции чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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