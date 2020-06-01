Афины , 1 июня 2020, 21:54 — REGNUM Возмущение вызвало у греческих властей размещение турецкими властями в СМИ приглашения к компаниям получить лицензии на разработку углеводородов в районах морского шельфа Греции, сообщает 1 июня AMNA.
Греческие власти вызвали в МИД турецкого посла, которому был выражен протест Афин. Власти Греции называют эти действия попыткой ущемить права греческого государства.
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Напомним, в турецких официальных источниках власти разместили серию заявок на предоставление лицензии на проведение поиска и разработку газа и нефти в районах греческого морского шельфа.
Стоит также напомнить, Турция ведёт с ноября прошлого года бурение на шельфе у берегов Кипра, что тоже возмущает Грецию. Совет ЕС поддерживает введённые против Турции соответствующие санкции.
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