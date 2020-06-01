Афины , , 21:54 — REGNUM Возмущение вызвало у греческих властей размещение турецкими властями в СМИ приглашения к компаниям получить лицензии на разработку углеводородов в районах морского шельфа Греции, сообщает 1 июня AMNA.

Греческие власти вызвали в МИД турецкого посла, которому был выражен протест Афин. Власти Греции называют эти действия попыткой ущемить права греческого государства.

Читайте также: Турцию осуждают за её политику в Средиземноморье

Напомним, в турецких официальных источниках власти разместили серию заявок на предоставление лицензии на проведение поиска и разработку газа и нефти в районах греческого морского шельфа.

Стоит также напомнить, Турция ведёт с ноября прошлого года бурение на шельфе у берегов Кипра, что тоже возмущает Грецию. Совет ЕС поддерживает введённые против Турции соответствующие санкции.

Читайте также: Пять стран поддержали санкции против Турции из-за бурения у берегов Кипра

Читайте ранее в этом сюжете: Греция обвинила Турцию в организации давления мигрантов на границу