Москва, , 21:43 — REGNUM Механизм голосования по внесению поправок в Конституцию России вырабатывался с учётом как отечественного, так и зарубежного опыта. Об этом 1 июня заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«При выработке механизма голосования по поправкам к Конституции используется передовой отечественный и зарубежный опыт организации электоральных процедур для обеспечения безопасности и прозрачности волеизъявления граждан», — сказал он.

Клишас также отметил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, на которой был сфокусирован информационный фон, информированность граждан о содержании поправок к Конституции за последнее время «значительно возросла» и по отдельным положениям достигает 90%.

Сенатор добавил, что регионы уже заявили о готовности обеспечить такую процедуру голосования, которая «будет простой, понятной и безопасной для людей, с полноценным доступом общественных наблюдателей».

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по вопросу о внесении изменений в Конституцию.