Вашингтон, , 21:12 — REGNUM В США федеральные силы по противодействию массовым беспорядкам направлены в Вашингтон и Майами. Об этом сегодня, 1 июня, заявил министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр.

Речь идет о задействовании о подразделениях по подавлению бунтов Федерального управления тюрем и элитных отрядах ФБР по освобождению заложников.

В резерве у федерального правительства еще остаются отряды военной полиции.

Федеральный центр в США не может использовать армию напрямую без введения военного положения. Войска могут быть использованы только для вспомогательных нужд — врачебная помощь, логистика, склады, передача техники местным правоохранительным органам.

Напомним, что США охвачены массовыми протестами, поводом к которым послужило убийство полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда