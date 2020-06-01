Тирасполь, , 21:08 — REGNUM «Молдавия вполне может давать Украине уроки бесчеловечности», — заявил 1 июня в интервью ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов, комментируя требование Молдавии к Украине закрыть все пропускные пункты на границе с ПМР и блокирование поставок лекарств в Приднестровье через свою территорию.

После того как Украина возобновила работу пунктов пропуска на границе с ПМР 29 мая, Молдавия потребовала их закрытия, и с 30 мая Киев снова закрыл все КПП. А на молдавской территории неделями простаивают автомобили с медицинскими грузами для Приднестровья в условиях пандемии.

«Действия Молдавии в этой ситуации — не только абсолютный цинизм, но и чудовищная бесчеловечность. План под шумок пандемии тихо удушить Приднестровскую Молдавскую Республику в гуманитарной блокаде — свидетельство того, что антигуманизм Кишинева просто не знает границ», — отметил Сафронов.

«Кажется, это оказалось перебором даже для Киева, который считает ПМР продолжением России и ведет себя в отношении ПМР по законам военного времени, и тем не менее собрался было открыть границу. Но получил окрик из Кишинева — держать блокаду! Давить до конца! В общем, перефразируя известное выражение, Украина могла бы выгнать Молдавию из гестапо за жестокость», — подвел итог эксперт.

Ранее, отметим, молдавские власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией. Они также воспользовались эпидемией, добившись от Украины полного блокирования приднестровско-украинской границы, и тем самым полностью взяли под контроль весь импорт в республику.

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