Тирасполь, , 20:47 — REGNUM Инициировав закрытие Украиной всех пунктов пропуска на приднестровско-украинской границе, Молдавия с целью оказания давления на Приднестровье продолжает блокировать импорт в республику товаров первой необходимости. Как заявили в МИД ПМР, Кишинев тем самым вернулся к деструктивным антигуманным методам блокирования блокады, передает ИА REGNUM.

Речь в первую очередь идет об импорте лекарственных препаратов на территорию Приднестровья, которые особенно необходимы в период борьбы с пандемией. Так, в пунктах пропуска на территории Молдавии заблокированы пять транспортных средств с грузами медикаментов для приднестровских фармацевтических компаний, часть которых держатся там уже неделю без оформления.

После того, как Украина возобновила работу пунктов пропуска на границе с ПМР 29 мая, Молдавия потребовала их закрытия, и с 30 мая Киев снова закрыл КПП. Ранее, с 16 марта 2020 Украина по рекомендации Молдавии закрыла все свои автомобильные пункты пропуска на границе с Приднестровьем.

«Приднестровье заявляет о рецидиве применения властями Молдавии бесчеловечных блокадных мер по ограничению поставок в республику жизненно необходимых медикаментов в разгар пандемии, что подтверждает политическую подоплёку и искусственный характер проблемы», — заявили в МИД ПМР.

Очередной виток ограничений, как отметили в ведомстве, является вопиющим нарушением Молдавией универсальных прав и свобод человека, создаёт прямую угрозу здоровью людей и демонстрирует истинное отношение молдавского руководства к жителям Приднестровской Молдавской Республики. «Приднестровье призывает руководство Молдавии одуматься, не повторять прошлых ошибок и срочно снять ограничения для поставок медпрепаратов», — добавили в Тирасполе.

Там также призвали международных участников формата «5+2» вовлечься в ситуацию с целью скорейшего урегулирования проблемы блокирования поставок медицинской продукции в Приднестровье.

Молдавские власти, отметим, требуют прохождения всех административно-бюрократических процедур, включая обязательность наличия ввозимых лекарств в молдавском реестре.

Данное требование фактически блокирует доставку в Приднестровскую Молдавскую Республику порядка 70% всей номенклатуры лекарств, производителями которых являются Российская Федерация, Украина, страны ЕАЭС и другие государства.

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2».

При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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