1 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Андрей Ганжа, , 20:42 — REGNUM Почти за 300 лет до Даниила, в конце Х века, в Швеции правили братья-соправители, Эйрик VI Победоносный и Олаф II. Эйрик решил отказаться от системы «соправителей»: она была опасна, ибо власть на двоих делится с огромным трудом. «Победоносный» это знал лучше других, потому что он сам отравил своего брата после пяти лет совместного правления.

Герб Фолькунгов

Но что бы то ни было, с Х века в Швеции вводится институт «ярлов», облеченных властью доверенных лиц короля. Ярлов при короле могло быть несколько, но «верховный ярл», riksjarl, мог быть только один. Со 2-й четверти XIII века этот титул принадлежал представителям знатного семейства Фолькунгов. Сначала Олафу Фаси, а затем, с 1248 года, его кузену, Биргеру Магнуссону. Тому самому, которому Александр Невский «возложи печать на лице острым своим копиемъ» (Новгородская первая летопись). Правда, участие Биргера в Невской битве 1240 года известно только по русским источникам. «Историю с копьем» можно было бы свести к «русскому тщеславию», если бы не одно но… В 2002 году могила Биргера была вскрыта и останки переданы на исследование. Шведы честные, и при антропологической реконструкции показали глубокий шрам над правой бровью ярла. Тем более что он виден и на скульптурных изображениях. Так что «Александрова печать» — это, очевидно, не вымысел самолюбивого русского летописца.

Но вообще-то Биргеру везло. В 1237 году он женился на сестре короля Эрика XI, а в 1250-м посадил на шведский трон своего сына, 11-летнего Вольдемара. В Швеции пришла к власти королевская династия Фолькунгов. Ярл Биргер еще 16 лет железной рукой правил Швецией. Даже Стокгольм основал.

Так вот, возвращаясь к гербу Даниила Галицкого. Безусловным прототипом «галицийского льва» является Folkungavapen, родовой герб Фолькунгов: золотой коронованный «лев восстающий» на серебряно-лазоревом (бело-синем) поле. Разница только в колоре поля.

Это вполне естественно. Гербы не могли быть одинаковыми, это в XIV веке знали даже женщины. Во всяком случае, Кристина де Пизан, одна из самых умных женщин Средневековья, на вопрос: «Если человек принимает герб, который уже принадлежит другому, может ли он сохранить его?» сама себе твердо ответила «Нет!». Поэтому неудивительно, что поле «галицийского льва» отличается от такового на родовом гербе Фолькунгов. Но содержание герба, безусловно, идентично. Отличий два.

Во-первых, на знамени Леопольской хоругви фигура льва была, по всей вероятности, не коронована. Во всяком случае, Длугош скрупулезно подмечает короны на знаменах других хоругвей. Но это неудивительно. С XIII века такой атрибут, как «корона», изображался в гербах только венценосных особ. А в Галиции после отстранения от власти в 1325 году праправнука Даниила, Владимира Львовича, королевская династия прекратилась. Последний независимый правитель этой земли, Юрий-Болеслав Тройденович, муж правнучки Даниила, именовал себя не более как «ducesMinoraRusia» (герцог Малой Руси). Вот, кстати, откуда идет вызывающий бурное негодование у части украинского населения термин «Малороссия». Совсем не от «клятых москалей», а от преемников Галицкой короны.

Естественно, что после его смерти королевская корона из герба уже зависимой (от Польши и Литвы) территории исчезла. Во всяком случае, точно можно сказать одно: на монете польского короля Людовика 1382 года, чеканенной для Галиции (она даже снабжена надписью «MONETA RUSSIE»), лев изображен без какой-либо короны. Во-вторых, скала, на которую «восстает» геральдический лев. И которую можно рассмотреть на печати Юрия I. Но об этом — немного позже.

А цветовое решение герба (желтое и синее, геральдические «золото» и «лазурь») — тоже, безусловно, шведское. Потому что шведская геральдика дает ему историко-легендарное объяснение. Оно символизирует золотое сияние, которое, согласно легенде, увидел шведский король Эрик IX Святой (1156−1160) перед походом на язычников-финнов. С тех пор эти цвета стали шведской геральдической традицией. И щит второго сына Биргера, короля Магнуса I Ладулоса (1275−1290) украшали именно «золото-лазурные» (желто-синие, жовто-блакитні) полосы. И именно на печати Магнуса I впервые появился символ современной Швеции — «трекрунур», три золотые короны на лазоревом поле. И опять возникает вопрос: почему? Почему именно Швеция? Где она, а где Прикарпатская Украина. Ответ можно дать только в формате версии. Я предлагаю версию: матримональные связи, возведенные в степень монгольской опасности.

Любая интрига начинается с оценки своих возможностей и связей. Так вот, связи Швеции и Руси, особенно ее юго-западных княжеств на Галичине и Волыни, наиболее сильны с династической точки зрения. И не потому, что шведских принцесс часто брали в жены. Их брали вовремя. В результате получилось, что именно шведки дали начало основным княжеским родам Древней Руси.

В XI—XIII веках все русские удельные князья, за исключением князей Полоцких, Минских, Друцких и Витебских, были потомками Ярослава Мудрого. И его жены, шведской принцессы Ингигерды-Ирины, дочери шведского короля Олафа Шетконунга (995−1026). Так что все русские князья эпохи монголо-татарского нашествия были потомками этого шведского короля в 7−8-м колене.

Что касается волынских князей и их младшей ветви, князей Галицких, то там связь со Швецией еще более тесная. Их родоначальником был Изяслав II Мстиславович, Великий князь Киевский в 1146—1149 и 1151−1154 годах. И сын шведской принцессы Кристины, дочери короля Инги I Старшего, правившего Швецией в 1076—1112 годах. Короля очень авторитетного в глазах христианской Европы, поскольку именно он в 1087 году убил последнего шведского языческого короля Блота Свена. Окружил его в доме и, со всем христианским смирением, сжег.

Потомком Инги Старшего в пятом колене, по материнской линии, и был Даниил Галицкий. А родство в пятом колене для аристократии того времени — это родство достаточно близкое. Церковные правила тогда вообще запрещали королям брать жен со степенью родства ближе седьмого колена. Монархи Европы в XI—XIII веках чуть не вымерли! Хотя, конечно, в гораздо более близкой степени родства Даниил был с польским и венгерским домами: правнук польского короля Болеслава III Кривоустого, сват венгерских королей Андрея II и Белы IV. Так почему же Швеция, а не эти соседние страны?

Из-за монголов.

В 1238—1240 годах монголы Батыя покорили Северо-Восточную и Юго-Западную Русь (современную Украину). Княжество Даниила было разгромлено, уцелела только одна крепость — Кременец (на Тернопольщине). После этого татары рванули в Европу — в Польшу (корпус Байдара) и в Венгрию (корпус Батыя). Апрель 1241 года, наверно, был самым страшным месяцем в истории Европы. 9 апреля около Легницы корпус Байдара разгромил объединенное польско-немецкое войско. Голову европейского командующего, краковского князя Генриха II Набожного татары насадили на копье и принесли к воротам городка Легница. Городок тут же сдался.

А через два дня, 11 апреля, в битве на реке Шайо венгерско-хорватские войска были разгромлены корпусом Батыя. В середине лета корпуса Батыя и Байдара соединились. Монголы стояли под Веной и вышли к Адриатическому морю. Центральная Европа (Польша, Чехия, Венгрия, Балканы) лежала в развалинах. Европа напряглась в ожидании если не гибели, то знатной взбучки. Но ее спас алкоголь.

11 декабря 1241 года, в Каракоруме (Монголия), судя по всему — от цирроза печени, умер Великий Хан монголов Угедей. Согласно закону все принцы империи (а Батый, внук Чингисхана, именно им и был) вернулись в Монголию для выбора нового Великого хана. Выборы затянулись на пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба «Льва» и «Скалы». Об истоках украинского государственного флага. 1

Читайте развитие сюжета: Борьба «Льва» и «Скалы». Об истоках украинского государственного флага. 3