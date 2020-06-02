Тегеран, , 07:35 — REGNUM 31 мая посол Ирана в Ашхабаде заявил, что в связи с постепенным ослаблением ограничений на фоне глобальной вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19) Иран и Туркменистан договорились вновь открыть границы 10 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Голамаббас Арбаб Халес рассказал корреспонденту IRNA, что железнодорожные и автомобильные сообщения между двумя странами будут вновь запущены при полном соблюдении протоколов здравоохранения.

Он отметил, что Иран и Туркменистан ранее договорились о возобновлении границ 1 июня, но затем эта дата была перенесена на 10 июня для проведения дезинфекционных операций с целью обеспечения защиты автомобильных и железнодорожных перевозок. Посол заявил, что решение об открытии границ было принято совместной рабочей группой в режиме видеоконференции.

Он также подчеркнул, что в ходе встречи на уровне министров между Ираном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также переговоров между главами железнодорожных компаний трех государств стороны договорились вновь открыть границы, установив санитарные туннели по обе стороны границ и полностью соблюдая протоколы здравоохранения.