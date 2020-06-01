Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Первая леди США Меланья Трамп призвала сограждан к миру после того, как протесты у Белого дома в конце воскресенья переросли в насилие. Соответствующее обращение она оставила на своей странице в Твиттере 1 июня.

«Опечалена тем, что наша страна и общины подвергаются разрушениям и вандализму. Я прошу всех протестовать мирно и сосредоточиться на заботе друг о друге и исцелении нашей великой нации», — пишет Меланья Трамп.

Эти слова перекликаются с ее пятничным воззванием, в котором она заявила, что «нет никаких причин для насилия». По словам супруги президента, она видела, как граждане США объединяются и заботятся друг о друге во время эпидемии, и неужели теперь они не могут остановиться?

«Мои глубочайшие соболезнования семье Джорджа Флойда. Как нация давайте сосредоточимся на мире, молитвах и исцелении», — говорит Меланья, в то время как ее муж, по информации CNN, призывал губернаторов штатов жестко подавлять агрессивных протестующих.