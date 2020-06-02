Тегеран, , 08:12 — REGNUM 30 мая министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми заявил, что правительство потратит более $237 млн. на развитие и расширение национальной сети передачи данных и обеспечение доступности интернета 4G. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Азари-Джахроми отметил, что частный сектор в общей сложности потратил $47 млн. на модернизацию национальной сети передачи данных, при этом правительство потратит более $200 млн. на создание современной национальной сети передачи данных и обеспечение качественного скоростного интернета 4G.

Он сообщил, что бюджет был выделен правительством на расширение национальной сети передачи данных. Он также подчеркнул, что цель страны — обеспечить интернетом пять миллионов абонентов, так как данная сфера экономики предоставляет огромные возможности в современном мире.

По словам Джахроми, инфраструктура национальной сети будет завершена до конца 2020 года.