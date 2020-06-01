Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, взволнованный и расстроенный после трех ночей ожесточенных протестов в десятках городов по всей стране, в том числе недалеко от Белого дома, дал резкий совет губернаторам американских штатов. Об этом пишет CNN, ссылаясь на полученную аудиозапись звонка.

Трамп общался с губернаторами в понедельник на видеоконференции и посоветовал жестко атаковать агрессивных протестующих, которые, по его словам, поймут только демонстрацию силы.

«Вы должны доминировать, или вы будете выглядеть как кучка придурков, вы должны арестовывать и судить людей», — сказал президент губернаторам, согласно аудиозаписи звонка, полученной CNN.

В разговоре Трамп казался сердитым и критиковал то, что охарактеризовал как слабую реакцию на протесты в определенных местах, которая, по его словам, позволила насилию взять верх. Трамп подчеркнул, что считает, что насилие разжигается силами «радикальных левых», и напомнил губернаторам, что это их обязанность, а не его, жестко пресекать продолжающиеся беспорядки.

«Это движение, если вы его не остановите, будет становиться все хуже и хуже, — сказал Трамп. — Оно успешно только тогда, когда вы слабы, а большинство из вас слабы».