Сент-Пол, США, , 20:39 — REGNUM Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц объявил 1 июня, что он подписал исполнительный указ после консультации с мэром Миннеаполиса о продлении комендантского часа еще на два дня, передает CNN.

Комендантский час будет действовать с 10: 00 вечера до 4: 00 утра по местному времени.

«Единственное, как все это работает, — это то, что мы видели в последние две ночи. Подавляющее большинство людей придерживается этого правила», — пояснил Уолц.

Он объявил также, что похороны Джорджа Флойда запланированы на четверг, 4 июня. Смерть Флойда вызвала протесты по всей стране после того, как появилось видео, на котором чернокожий мужчина в наручниках лежит на земле и говорит: «Я не могу дышать», а полицейский удерживает его коленом на шее.