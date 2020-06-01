Москва, , 19:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил ситуацию на мировом рынке нефти. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры России и США детально рассмотрели положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+.

Путин и Трамп констатировали, что многосторонyяя договоренность по снижению уровня добычи нефти, которая была достигнута при активной поддержке лидеров России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен на черное золото.