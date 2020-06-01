Калуга, , 19:54 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша 1 июня подписал распоряжение о расторжении трудового договора с первым заместителем губернатора области Владимиром Мазуром. Договор расторгнут по инициативе самого Мазура. Распоряжение размещено на портале правовой информации Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Мазур Admoblkaluga.ru

На должность заместителя губернатора Владимир Мазур был назначен 28 мая 2019 года. В декабре 2019 года он стал первым заместителем губернатора Калужской области. До переезда в Калугу Владимир Мазур возглавлял администрации Тобольска.

По сообщениям калужских телеграмм-каналов, Владимир Мазур уходит из региона с обидой, прежде всего — на Анатолия Артамонова, который, якобы, обещал ему губернаторское кресло. Кандидатура Мазура якобы была согласована «на самом вверху», но Артамонов слишком долго противился переходу в Совфед, и назначение Мазура не состоялось.

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