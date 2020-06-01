Вильнюс, , 19:16 — REGNUM Депутат Европарламента от Литвы, либерал Пятрас Ауштрявичюс сегодня, 1 июня, обвинил правительство Литвы в предательстве национальных интересов страны и фактически узаконивании покупки электроэнергии с Белорусской АЭС через Латвию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так он прокомментировал политическое соглашение между Литвой, Латвией и Эстонией, разработанное литовским министерством энергетики.

«Контуры предательства становятся чётче. Мы через Латвию будем покупать электричество с Островца! Любимый администрацией президента министр (энергетики) Жигимантас Вайчюнас подготовил политическое соглашение с Латвией и Эстонией. В этом соглашении латвийцы и эстонцы признают наше право не покупать электроэнергию с Островца (очевидного отказа от суверенитета), а мы в это же время их право покупать. Этой реабилитации Островца сегодня отчего-то не возражала и представитель администрации президента. Вайчюнас видит это, как победу и необходимость показать всему Евросоюзу единство Прибалтики (!!). Единство, когда интересы востока через Латвию побеждают Литву. Видимо, ради этой цели министр энергетики внёс в Сейм и закон о либерализации электроэнергетического рынка, в котором основной заинтересованной компанией по торговле электроэнергией является Latvenergo», — пишет Ауштрявичюс на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, всё это вместе взятое полностью противоречит ранее декларируемым стремлениям Литвы исключить возможность попадания электричества с БелАЭС на рынок ЕС.

«Все призывы к солидарности об отказе покупать к ЕС становятся бессмысленными. Польша предана. Отказ властей Литвы добиваться солидарности Европы, не допустив произведённого в Островце электричества на рынок ЕС, означает окончательную сдачу. Неспособность убедить ближайших соседей — Латвию и Эстонию — показывает слабость переговорной позиции Литвы и пренебрежение национальными интересами. С таким историческим предательством нельзя мириться», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».