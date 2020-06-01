Москва, , 18:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры России и США обменялись мнениями о принимаемых обеими странами мерах по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Также в ходе разговора Путин поблагодарил Трампа за безвозмездную поставку в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Кроме того, российский лидер поздравил президента Соединенных Штатов с успешным запуском нового космического корабля Crew Dragon, который 30 и 31 мая совершил первый пилотируемый полет и доставил двух астронавтов на МКС.

Путин подтвердил настрой России на дальнейшее сотрудничество с США в космосе.