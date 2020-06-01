Москва, , 18:51 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует хорошую явку при голосовании по поправкам в Конституцию.

«Все ждали объявления даты голосования по поправкам в Конституцию и, думаю, многие пойдут на участки. Люди соскучились по политической жизни», — отметил Жириновский.

По мнению парламентария, 1 июля — это оптимальный день, уже видны улучшения в плане эпидемии, постепенно облегчается режим карантина, и впереди еще весь июнь.

В общей сложности 9 поправок ЛДПР были учтены хотя бы частично, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин утвердил 1 июля как день всероссийского голосования по поправкам в основной закон.

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