Москва, , 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что сегодня состоялось онлайн-совещание у главы государства по вопросу организации голосования по поправкам к Конституции России.

В ходе совещания было решено, что голосование состоится 1 июля. При этом избирательные участки для голосования откроются уже 25 июня, и граждане смогут на них выразить свою волю. Сделано это для того, чтобы соблюсти ограничительные меры в период пандемии и не допустить массового скопления людей на участках.