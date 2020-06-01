Москва, , 18:23 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратил внимание на необходимость особой организации голосования по поправкам в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

«Судя по динамике распространения заболевания, к 1 июля эпидемия должна будет окончательно пойти на спад. При этом очень важно обеспечить на участках все необходимые социально-эпидемиологические нормы, должна быть социальная дистанция для членов комиссии и участников голосования. Всех граждан нужно будет гарантировано обеспечить масками, перчатками, одноразовыми ручками», — заявил Миронов.

Он выразил уверенность в том, что Центризбирком с организацией справится.

«Роль этого голосования очень важна для поддержки президентского курса на разворот социально-экономической политики нашей страны в сторону интересов большинства граждан, сохранения стабильности», — подчеркнул Миронов.

Президент РФ объявил дату голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля.

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