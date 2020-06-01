Вильнюс, , 18:10 — REGNUM Шяуляйский окружной суд сегодня, 1 июня, начал рассмотрение дела по обвинению литовского политика, правозащитника и журналиста Альгирдаса Палецкиса, который обвиняется в шпионаже в пользу России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Палецкис якобы за денежное вознаграждение, финансирование партии Социалистический народный фронт и за полезные знакомства должен был собрать информацию о всех задействованных в Литве лицах в деле о событиях 13 января 1991 года.

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Якобы Палецкис согласился с таким «заданием» и принялся его выполнять вместе со своим «соратником» Деймантасом Бертаускасом. Бертаускас заявил, что признаёт свою вину, Палецкис заявил о том, что не совершал ничего противозаконного, Бертаускаса считает провокатором литовских спецслужб и настаивает на открытом процессе. Бертаускас просит процесс проводить в закрытом режиме.

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