Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля было бы самым «оптимальным» вариантом. Такого мнения придерживается спикер петербургского парламента, главный региональный единоросс Вячеслав Макаров.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению Макарова, страна «с каждым днем возвращается к привычной жизни», а «пандемия отступает», так что пришла пора решать «важнейшие, безотлагательные вопросы в жизни государства». Один из них — голосование по поправкам в Основной закон, убежден единоросс.

«По инициативе нашего национального лидера президента России Владимира Путина оно было перенесено, чтобы не подвергать опасности жизни наших граждан», — возвестил Макаров.

Напомним, 1 июня на совещании президент Путин предложил провести голосование 1 июля. По мнению спикера Заксобрания Петербурга, это не помешает властям и впредь руководствоваться главным приоритетом: здоровьем граждан. Ради этого голосовать можно будет дистанционно, вообще не приходя на участок, а кабинки устроят вне помещений, заметил Макаров.

«Сам процесс, чтобы избежать одномоментного скопления людей, может быть продлен на несколько дней. И при этом будет обеспечена прозрачность и открытость. За волеизъявлением будут следить тысячи наблюдателей. Уверен, 1 июля ко всенародному голосованию присоединится большинство петербуржцев — всех, кто верит в будущее великой России и готов выразить свою гражданскую позицию. Без преувеличения, Конституция — это паспорт страны. Ведь главная цель закона — создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на десятилетия и даже столетия вперед. Как сказал президент, «нам достаточно уже было революций», «Россия свой план по революциям выполнила», — заявил Вячеслав Макаров.

Добавим, на заседании правительства 1 июня губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной, заболевших все еще больше, чем выздоровевших, а за выходное было госпитализировано множество людей.