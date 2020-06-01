Тбилиси, , 18:04 — REGNUM Грузинская оппозиция продолжает настаивать на освобождении своего идейного соратника и сторонника, соучредителя телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа и заявляет, что в противном случае проект конституционных изменений в парламенте не поддержит.

Сегодня об «обязательстве» освобождения «политзаключенных» правящей партии «Грузинская мечта» еще раз напомнили лидеры партии «Европейская Грузия». Они заявили, что если оппозиция не примет участия в обсуждении и утверждении изменений в Конституцию, то правительство фактически провалит соглашение от 8 марта, которое оно же подписало в присутствии иностранных дипломатов в посольстве США.

«Эти конституционные изменения нужны не оппозиции или правительству, они нужны всему обществу», — заявила в эфире оппозиционной телекомпании «Пирвели» депутат парламента от «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили.

Правящая партия Георгия Руруа политзаключенным не считает и на данном этапе речи о его возможном освобождении от уголовной ответственности не ведет. Не может помиловать его и президент Грузии Саломе Зурабишвили, как она сделала это в случае с еще двумя оппозиционерами — членом «Европейской Грузии» Гиги Угулава и бывшим министром обороны Ираклием Окруашвили, которые уже были к тому времени осуждены и отбывали срок. По делу Руруа, который задержан по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, суд пока окончательного решения не вынес.

Соглашением от 8 мая стороны обязались внести в Конституцию изменения, на основании которых в парламент созыва 2020 года будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным (вместо нынешних 77/75), кроме того, вводится 1% избирательный барьер и 40% порог для приобретения победившей политической силой права на формирование однопартийного правительства.