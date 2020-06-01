Лондон, , 18:00 — REGNUM Против возможного возвращения России в формат G7 выступили власти Великобритании. Об этом 1 июня заявил журналистам представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Свою позицию власти Великобритании обосновали тем, что не увидели со стороны России никаких свидетельств «изменившегося поведения».

Представитель премьер-министра отметил, что Великобритания оставляет за страной-председателем саммита право приглашать на встречу в качестве гостей лидеров любых стран. Но от США Джонсон ожидает выдвижения детальных предложений касательно вопроса приглашения России на саммит G7, чтобы их можно было обсудить детально.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководство РФ пока не может отреагировать на инициативу президента США Дональда Трампа об участии России в саммите G7 из-за недостатка информации по данному вопросу.

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