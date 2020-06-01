Москва, , 17:38 — REGNUM Вопреки распространённому мнению, беспорядки, охватившие США, носят не расовый, а социально-экономический характер, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM. По его мнению, масштабы происходящего совершенно беспрецедентны и с конца 1960-х годов начала 1970-х ничего подобного не было.

«То, что эти беспорядки не носят расового характера, видно по тем же видео с места событий, на которых видно, как белая молодёжь громит магазины и банки в той же Филадельфии. Более того, в процесс включились профсоюзы. И это уже классическое проявление рабочего протеста, — сказал Кагарлицкий. — Это явно выходит за рамки погромов и расовых протестов. Во многих городах идут вполне цивилизованные массовые митинги и демонстрации, которые никак не похожи на погромы. Удар приходится одновременно и по демократам, и по республиканцам. Потому что населению осточертели и те и другие. С одной стороны, высказываются в адрес Трампа разные нелестные слова, но в той же Атланте пытаются разгромить офис CNN — ведущего либерального СМИ. В ряде городов идут протесты, направленные против демократических администраций. В других — против республиканских. Иными словами, мы наблюдаем возмущение народа в целом всей политической системой».

Как подчеркнул социолог, происходящие волнения свидетельствуют о том, что Америка устала от существующего порядка. Однако это не революция, так как нет чёткой и однозначной повестки. И власть вряд ли кто-то пытается взять.

«Скорее это попытка заставить правящий класс обратить внимание на общество. Сейчас это не закончится. Это начало сложного и драматичного процесса, — подытожил Кагарлицкий. — И не он завершится, пока система не будет радикально реформирована».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жителей американского города Миннеаполиса, штат Миннесота, не пожелавших вернуться с акции протеста домой во время комендантского часа, бойцы национальной гвардии США атаковали резиновыми пулями и слезоточивым газом.

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