Рига, , 17:32 — REGNUM Компании UAVFactory, потерявшей в результате несогласованного испытательного полёта дрон, могут предъявить счет за поиски пропавшего аппарата и за закрытие воздушного пространства Латвии на это время со 2 по 5 мая. Об этом, как передает новостная служба Латвийского радио, сообщил представитель аэропорта «Рига» Эдгар Вилцанс.

«Убытки могли бы быть большими, если бы закрытие воздушного пространства произошло в обычное, не кризисное время», — отметил он.

По его словам, точная сумма со стороны аэропорта «Рига» и латвийского агентства гражданской авиации (LCS) пока не предъявлена.

Отмечается, что национальные вооружённые силы (ВС) Латвии, представители которых принимали участие в поисковой операции, оценили свои усилия в 25 000 евро. Расследование установит степень вины самой компании UAVFactory в инциденте.

Как передавало ИА REGNUM, беспилотный аппарат весом 26 кг и размерами 5,5 метров на 3,5 метра отправился в неконтролируемый полёт 2 мая, после того, как у него по неизвестным причинам отключилась система управления. Пропавший дрон был найден в Гаркалнском районе Латвии 17 мая. Его обнаружил повисшим на ветвях дерева прохожий и сообщил об этом в Агентство гражданской авиации (АГА) страны.