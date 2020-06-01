Афины , , 19:06 — REGNUM Фотографии из США — это «будильник Истории», заявил на своей странице в Facebook Алексис Ципрас, бывший премьер-министр Греции и председатель партии СИРИЗА 1 июня.

Комментируя фотографии с охваченными протестами американских улиц, Ципрас считает их резким предупреждением тем, кто верит, что наше общее будущее — в непрерывном социальном неравенстве, расовой ненависти и нетерпимости.

«Афроамериканская община США становится сегодня глобальным выразителем потребности в прогрессивных и радикальных переменах. В обществе справедливом, без разделения, в котором граждане чувствуют себя в безопасности за свое будущее», отмечает он. Такое общество, на которое есть запрос, глубоко демократично и не разделяет граждан на основе цвета кожи, пола, происхождения, убеждений.

«Коллективный прогресс — всегда дело многих. Коллективный регресс — это всегда выбор нескольких», — говорит Ципрас.