Москва, , 17:14 — REGNUM Россия прошла наиболее острую фазу развития эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на рабочем совещании с президентом России.

На сегодняшний день эпидпроцесс можно характеризовать следующими показателями: во-первых, пройден острый этап подъёма. Безусловно. Во-вторых, темп прироста на сегодняшний день снижается и снижается значительно. И с момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился сегодня уже в 13 раз. В среднем по стране составляет порядка 2%», — заявила Попопва.

По её словам, в три раза снизился на несколько недель и коэффициент распространения — показывающий, сколько человек может заразить один инфицированный до изоляции.

«За последние две недели этот коэффициент не превышает в целом по стране единицу. А был больше трёх», — указала она.

Больше половины всех случаев в настоящее время выявляются в бессимптомной форме, добавила Попова.