Москва, , 17:13 — REGNUM Граждане России смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции в период с 25 июня по 1 июля, при этом 1 июля объявляется выходным днем, заявил 1 июня сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников по итогам встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

При этом, с учётом ситуации с пандемией коронавируса, процесс голосования по изменению Конституции РФ будет организован так, чтобы исключить большое скопление людей.

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