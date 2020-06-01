Москва, , 17:09 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что 1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию России — будет выходным днем. Об этом он заявил журналистам сегодня, 1 июня.

Напомним, что на сегодняшнем совещании у российского лидера Владимира Путина было принято решение провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.

При этом само голосование начнется 25 июня. В течение шести дней, а также непосредственно 1 июля граждане смогут выразить свое мнение относительно того нужно ли менять Конституцию или нет.