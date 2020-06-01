Атланта, США, , 19:05 — REGNUM Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс осудила вандализм в своем городе после демонстраций по поводу смерти Джорджа Флойда. Выступая 26 мая канале CNN, мэр призвал президента США Дональда Трампа воздержаться от своего «вклада» в протесты и вместо этого оказать поддержку штатам».

«Он мне не помогает. Лидеры ведут, а он не ведет. Он еще больше разрушает наши города. Просто дайте нам ту поддержку, о которой мы просим. Если мы не попросим об этом, то нам не понадобится ваш вклад, Ваши советы и ваша риторика, потому что это не поможет нам справиться с этим кризисом в наших городах, который мы переживаем по всей Америке», — сказала мэр.

По словам Боттомс, она поддержит президента, если он сделает национальное заявление и призовет к единству, если это может «помочь исцелить» страну и станет посланием примирения. Это его право — так говорить. Но, добавила она, что если президент и дальше будет использовать риторику ненависти и разделения, то он не должен говорить «вообще ничего».»