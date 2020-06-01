Москва, , 17:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что главы субъектов Федерации должны содействовать организации голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом глава государства сказал сегодня, 1 июля, в ходе онлайн-совещания.

«Прошу глав регионов содействовать организации голосования», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что в ходе этого совещания было принято решение провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. При этом участки для голосования откроются за неделю до 1 июля и на них уже можно будет голосовать, чтобы в условиях пандемии не допустить большого скопления людей.

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