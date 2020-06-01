Иерусалим, , 19:02 — REGNUM Глава израильского минздрава пообещал не возвращать тотальный карантин, если граждане будут вести себя ответственно. Новый министр здравоохранения Израиля, Юлий Эйдельштейн, заявил о том, что и анализы на коронавирус теперь будут брать по новому, сообщают сегодня, 1 июня, «Вести» (Израиль).

Если раньше на коронавирус проверяли тех, у кого были явные признаки заболевания, то теперь израильский минздрав возьмет анализы и у тех, кто может оказаться бессимптомным носителем вируса. Прежде всего это относится к ближайшим родственникам того, у кого уже обнаружен вирус, причем проверка будет происходить в два этапа, с перерывом в пять дней.

Мало того, задача поставлена так, чтобы проверить на коронавирус в идеале всех, с кем контактировал больной, даже если речь идет об одном заболевшем из целого класса школы или одном из жильцов комплексов социального жилья. Предлагаемая мера, как считает минздрав, поможет в борьбе с новым увеличением числа заболевших, который наблюдается в Израиле в последние дни. По словам Эйдельштейна, те карантинные меры, которые уже были отменены, не будут применяться вновь, но граждане должны проявить сознательность. Иначе возможно и возвращение тотального карантина.