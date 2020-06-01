Рига, , 17:02 — REGNUM Официально предвыборная компания в Рижскую думу стартует с 7 июля. Об этом пишет 1 июня портал Nra. lv со ссылкой на данные представителей Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), контролирующих партийные расходы.

По их словам, на эту предвыборную компанию члены партий не могут истратить более 171 706 евро. Кандидаты в депутаты, не связанные с партийными списками, не более 6450 евро. Рекламные расходы партий, понесённые в связи с реально уже начавшейся предвыборной агитацией, должны быть отражены в финансовом отчёте за 2020 г.

Напомним, сами выборы в Рижскую думу состоятся 29 августа. В день голосования, а также за 30 дней до него, размещение политической агитации в электронных средствах массовой информации запрещено.