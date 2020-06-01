Москва, , 17:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин надеется на активность граждан в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 1 июня на встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

«Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

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