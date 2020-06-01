Иерусалим, , 18:59 — REGNUM Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пожаловался в полицию на угрозы со стороны неизвестного, сообщают «Вести» (Израиль).

По словам израильского премьер-министра, это уже не первый раз за последние несколько дней, когда он получает сообщение с угрозами в адрес себя и своих близких. Причем, сообщая о серии угроз, Нетаньяху обратился к «левым» СМИ, которые уже долгое время агитируют против «правого» главы правительства.

Он поинтересовался, осудят ли эти СМИ продолжающиеся угрозы. Некоторые левые активисты, «прославившиеся» созданием видео с угрозами в адрес Нетаньяху и его близких, уже имели беседы в израильской полиции. Один из таких «смельчаков», Хаим Шадми, принес публичные извинения и покаялся, заявив, что призывать к насилию плохо. Но, судя по продолжающимся угрозам, мода на запугивание главы израильского правительства еще продолжается.