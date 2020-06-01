Москва, , 16:56 — REGNUM Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию России не должны проходить в один день. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочем совещании.

«Многие юристы считают, что 30 дней состоялись и нам нет необходимости назначать срок в ещё 30 дней. У меня на этот счёт своё мнение есть, которое заключается в том, что нужно дать возможность людям — и в этом смысл того, что сделал законодатель, принимая соответствующий закон, — дать возможность людям всё-таки сосредоточиться именно на поправках в Основной закон», — заявил Путин.

По его словам, это чрезвычайно важное обстоятельство.

«Нужно, чтобы люди, принимали эти решения вне зависимости ни от каких бы то ни было текущих обстоятельств, в том числе с этой коронавирусной инфекцией… Были даже идеи провести — я знаю, мне коллеги говорили об этом, —провести это голосование прямо в день парада — не надо ничего смешивать», — продолжил президент.

«Это отдельная крупная веха в жизни страны, поэтому парад Победы — это святое дело. Не будем его ни с чем смешивать», — подчеркнул Путин.

Отметим, что Путин одобрил проведение голосования по Конституции 1 июля.