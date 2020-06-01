Москва, , 16:54 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что электронное голосование по поправкам к Конституции России может пройти только в двух-трех регионах, если позволит ситуация. Об этом Памфилова заявила сегодня, 1 июня, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

В каких именно регионах, глава ЦИК не сказала.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что электронное голосование по поправкам к Конституции может пройти в Москве, Петербурге, Татарии и Краснодарском крае.

Памфилова уже заявляла, что те регионы, которые решат проводить электронное голосование, должны будут в ЦИК «защитить» свою способность это сделать.

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