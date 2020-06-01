Москва, , 16:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции. Об этом он заявил на встрече рабочей группы по поправкам к Конституции РФ.

Конституция России Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Напомним, ранее Путин отметил, что такое голосование необходимо организовать так, чтобы граждане не отвлекались, в частности, на эпидемию коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что процесс голосования по изменениям Конституции РФ будет организован так, что это будет безопаснее, чем посещение магазина.

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