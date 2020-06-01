Рига, , 16:51 — REGNUM Власти Латвии должны приостановить административно-территориальную реформу. Об этом, как передаёт новостное агентство ЛЕТА, говорится в заявлении главы Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Ксавье Кадора.

«Наши рекомендации призывают власти Латвии отложить проведение реформы до того времени, пока не пройдут честные и эффективные консультации, в ходе которых у местных самоуправлений и LPS (Латвийский Союз самоуправлений) будет возможность высказать свои предложения о содержании реформы и времени её проведения», — сказал Кадор.

По его словам, власти Латвии неоднократно, и пока без особого результата, критиковали за силовой и безапелляционный стиль проведения региональной реформы.

Напомним, согласно принятому в Латвии плану территориальной реформы число самоуправления в стране сократится с нынешних 119 до 40.