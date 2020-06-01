Москва, , 16:49 — REGNUM Информированность граждан России о поправках в Конституцию на фоне эпидемии лишь растёт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас на рабочем совещании с президентом России.

«Обнаружили такую очень интересную вещь: информированность о содержании поправок среди наших граждан очень значительно возросла вот за эти два с половиной месяца. Это при том, что, конечно же, по объективным причинам, в общем-то, информационное пространство у нас в первую очередь было занято о борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил Клишас.

«Это, наверное, только говорит о том, что те поправки, которые содержатся в законе — они, в общем-то, продиктованы жизнью», — указал он.

По отдельным позициям информированность о содержании поправок достигает 97%, добавил он, и это касается абсолютно всех возрастных групп.

«Такой цифры не было никогда», — добавил Клишас.