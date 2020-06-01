Москва, , 16:47 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что при голосовании по поправкам в Конституцию России голосовать по почте будет нельзя. О этом она сказала сегодня, 1 июня, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы решили отказаться от голосования по почте», — сказала Памфилова.

Стоит отметить, что во многих странах голосование по почте считается самым ненадежным, так как именно при таком методе наиболее велик риск подтасовки.