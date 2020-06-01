Москва, , 16:46 — REGNUM Начальником полиции Москвы назначен генерал-майор Игорь Зиновьев, пишет 1 июня газета «Коммерсонтъ».

Зиновьев стал заместителем руководителя ГУ МВД по Москве (начальником полиции Москвы), президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Этим же указом Зиновьев освобождается от должности главы УМВД по Центральному округу Москвы. Руководству ГУ МВД по Москве он будет представлен завтра, 2 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что начальник московской полиции Сергей Плахих ушёл в отставку из-за выхода на пенсию. Есть версия, что Плахих ушёл по иным причинам.