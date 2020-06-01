Вильнюс, , 16:44 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Литвы будет проверять всех кандидатов в Сейм Литвы на связь с КГБ СССР. Такое решение принял литовский парламент, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июня.

В Литве составлены списки лиц, которые сотрудничали с КГБ, они не являются полными, поскольку часть информации для сегодняшних литовских служб оказались недоступными, однако все списки засекречены. Кандидаты в парламент добровольно в своих анкетах указывают, сотрудничали они в советское время со спецслужбами или нет, однако согласно новому закону, теперь эту информацию ЦИК должен перепроверять уже в литовских спецслужбах, которые и хранят засекреченные списки.

Если окажется, что лицо скрыло факт сотрудничества, то такого кандидата снимут с предвыборной гонки, а информацию о его сотрудничестве опубликуют на сайте литовского избиркома.