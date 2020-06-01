Москва, , 16:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Центризбиркома Элля Памфиловой о проведении голосования по внесению изменений в Конституцию 1 июля.

В ходе совещания с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок глава государства отметил, что 1 июля «смотрится, как подходящий день для голосования».

Путин отметил, что это можно считать согласованной датой голосования, если это не будет мешать проведению в России единого государственного экзамена.

Ранее Памфилова предложила осуществлять голосование по Конституции в течение недели, а 1 июля считать основной датой голосования.

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