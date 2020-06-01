Москва, , 16:38 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила, чтобы голосование по поправкам к Конституции России длилось семь дней. Об этом она заявила сегодня, 1 июня, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы предлагаем провести голосование не только в тот день, который вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня», — сказала Памфилова в ходе совещания.

Речь идет о том, что граждане могут проголосовать в течение семи дней. Это должно позволить избежать очередей и скопления людей на участках. Но все это будет происходить при тотальном общественном наблюдении, пообещала Памфилова.

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