Москва, , 16:38 — REGNUM Согласно опросам, граждане России выражают практически абсолютную поддержку поправкам в Конститцию, связанным с доступностью медицинской помощи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.

«Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают именно поправки, которые связаны с качеством и доступностью медицинской помощи. Более 95% респондентов дали положительный ответ именно на этот вопрос», — заявила Хабриева.